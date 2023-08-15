許多人都有胃痛經驗，千萬別輕忽了，可能隱藏更大問題。新光醫院家醫科醫師柳朋馳就表示，先前曾有一名50歲的患者，因工作壓力大，經常飲食不固定，某天晚上胃出現不適，卻誤以為是肚子餓，大吃一番後竟開始嘔吐，甚至還吐出血，就醫檢查才發現已經胃穿孔，緊急開刀救治。

柳朋馳在《健康2.0》節目中說到，胃潰瘍跟十二指腸潰瘍有時很難直接界定，前者通常是吃飽飯後痛；後者表現常是空腹痛，但也有可能兩者會同時存在。他指出，臨床上常會看到很多人胃不適發生在晚上，因為經過一整天的累積，加上大部分為胃發炎或胃潰瘍患者，胃蠕動會變差，造成排空時間延長，最後到晚上真的受不了，才會想要就醫。

柳朋馳接著提及先前收治的個案，一名50歲患者本身擔任中階主管，由於工作壓力大，一忙就是連續2、3個禮拜，經常飲食不固定，結果某天晚上胃出現不適。醫師指出，胃不舒服者常會分不清楚是胃痛還是飢餓，然而對方認定是餓了，於是便大吃一番。

結果，該患者吃完隔沒到1個多小時就開始嘔吐，甚至還吐出血，且無法站直、狂冒冷汗，立刻就帶著含有血的穢物直衝急診。柳朋馳透露，當時一見到患者就知道很不妙，因為其整個腹部都呈僵硬狀態，可能已吐到胃穿孔，果然X光一照，肚子內都可以看得到有些游離的空氣，趕緊找外科進來開刀。

柳朋馳提醒，很多人胃發炎或胃潰瘍擺著不治療，結果當一個加重的因子進來，例如酒喝多、刺激的東西吃多，或是壓力性潰瘍，都可能造成嚴重的胃穿孔。因此他建議，當胃有不適，千萬不要拖，應盡快尋求醫療協助。

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