Honda CR-V導入台灣至今已累積超過27萬台銷售佳績，新世代CR-V不僅延續歷代優異基礎，更以超越標竿再進化，上市首周假日來店賞車人潮暴增，並接下超過800張訂單，創下Honda Taiwan單周末最高銷售紀錄，截至目前，累計訂單已超越3600張，成功獲得消費者的高度支持與肯定。

台灣本田表示，CR-V全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統（S / Prestige車型），外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想（Man Maximum Machine Minimum）設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器（含重低音）」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等科技配備。

此外，新世代CR-V亦搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kgm / 1800~5000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L（VTi-S / S車型）、14.7km/L（Prestige車型）的絕佳油耗。

新世代CR-V車身採用ACE鋼骨結構並提升車體與底盤剛性及抗扭曲表現，且搭載ARD振幅反應避震器，締造市區與高速線性穩定巡航、人車一體舒適操控感；另透過防火牆與引擎支架的強化、輪拱及車底板隔音材質的增加、更進化的ANC主動式噪音抑制系統等，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。