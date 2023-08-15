台灣特色美食是一大吸引國際觀光客的亮點，為迎接國際觀光客回流，看好穩坐台灣人氣10大美食「珍珠奶茶」魅力，台北晶華酒店即日起再度以台味經典的珍珠為主角，推出有一系列飲品與糕點的「珍珠嘉年華2.0」美食活動，包含吸睛誘人的珍珠爆漿可頌、棉花糖珍珠披薩、珍珠瀑布戚風蛋糕、珍珠生乳甜甜圈等，更端出4款創意珍珠調酒讓國內外饕客都能嚐鮮。

這次全新甜品「珍珠生乳甜甜圈」系列，將油炸後的Q彈甜甜圈對切，內餡夾入以北海道鮮奶油、伯爵茶、糖慢火熬煮而成的奶茶餡，最後注入彈牙的珍珠，每一口都爆漿，還有另外2款的抹茶、提拉米蘇內餡口味。此外還有其他款甜品，像是外皮酥脆、內層蓬鬆的「珍奶爆漿可頌」，仙氣裊裊的「波霸冰鍋」，牽絲起士與香甜珍珠交織的「棉花糖珍珠披薩」，還有淋上滿滿黑糖波霸的「珍珠瀑布戚風蛋糕」，切開後在奶油中的珍珠一同流瀉，滿滿視覺效果。

新品「珍珠生乳甜甜圈」系列。（台北晶華酒店提供）

棉花糖珍珠披薩。（台北晶華酒店提供）

珍珠奶茶已是享譽國際的台灣特色飲料，飲品加入珍珠後的口感特別吸引人，上庭酒廊資深調酒師李宗翰運用巧思，融入珍珠推出推出4款沁涼調酒「白俄羅斯」、「綠色蚱蜢」、「鳳梨可樂達」及「柯夢波丹」，展現國民美食經5星廚藝團隊加持後的升級風貌。負責規劃珍珠調酒飲品的調酒師表示，珍珠搭配奶茶已經是全球公認的經典，在選擇搭配珍珠的經典調酒時，也是以使用「奶製品」或是帶有甜味等元素的調酒為主。

「晶華珍珠嘉年華」有一系列無酒精珍珠調飲新品。（台北晶華酒店提供）

以「白俄羅斯」為例，即是由伏特加、咖啡利口酒和鮮奶油調製而成，加入香甜的珍珠粉圓完全不違和；「綠色蚱蜢」使用的是薄荷酒、可可酒與鮮奶油，加入黑糖波霸口感更是豐富；「鳳梨可樂達」包括蘭姆酒、椰漿和鳳梨汁；色澤粉紅的「柯夢波丹」以伏特加、橙酒、蔓越莓汁調製而成，果味的香甜與珍珠般配。

此外，還有3款無酒精的珍珠調飲，分別有以中西合璧概念設計的「波霸杏仁咖啡」、「經典珍珠奶茶」及「珍珠泰式奶茶」。即日起入住晶華酒店的旅客也可以於酒店內的2個Lounge享用到以珍珠入饌的精緻甜點及飲品，而IHG洲際酒店集團優悅會的白金卡更可享有珍珠調飲的禮遇。

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