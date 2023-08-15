大陸知名主持人梁田除了在電視台主持多個節目外，更跨足戲劇，在多部作品中客串一角，人氣不俗。誰料，她昨(14)日拍攝影片，自曝遭到一名男「用噁心的目光偷看」，不過卻有部分網友認為「為何不報警，還PO網製造輿論？」在陸網上掀起兩極討論。

梁田昨日在抖音上更因一段影片，開頭便直言：「我被騷擾了。」並提及自己與好友在地鐵上時，發現有一名男子，「尾隨將近一小時，並一直用一種噁心的眼神偷看我，就算我背過身體，他都有膽量繞道我的正前方，或直視，或偷瞄，或通過玻璃反射偷看我。」

此外，梁田與朋友在過程中，也試過故意放慢腳步、走反方向等，誰料，即使如此他仍尾隨在身後，還拿起手機偷拍，讓梁田十分憤怒，並在深思熟慮後，決定將此事公布出來，「雖然他沒有動手動腳，也沒有暴露身體，但讓我感到不適，所以我認為這也算是一種騷擾。」

相關畫面事後也在陸網上流傳，然而網友們見了梁田的控訴，紛紛提出自身的看法，在微博上掀起兩極爭議聲浪，有部分網友質疑：「性騷擾為何不報警」、「眼神也能算是性騷擾嗎？」不過也有人提出另一派觀點，表示：「明明重點是尾隨了將近1個小時」、「欣賞的眼神和猥瑣的眼神區別還是蠻大的」此外，也有人分享遇到相關情況該如何自救的辦法，「記得取證，除了報警，也可以試圖吸引周遭人的注意，或向人潮密集地靠近。」話題持續延燒。

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