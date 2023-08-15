別以為白天不會攔查酒測，台中45歲張姓男子宿醉後想大白天不會被警察攔檢，未料騎車出門經北區西屯路與忠明路口遭攔查，酒測值為0.24MG／L，不但當場被開單、拆卸車牌，車牌、駕照都吊扣2年不得使用。台中市第二分局指出，8月11日至13日連續3天執行「暑期取締酒後駕車大執法」，短短3天取締9件，其中移送法辦7人。

中市第二警分局13日下午14時於北區西屯路與忠明路口，設置大規模路檢點取締酒駕，以不按理出牌方式，消弭民眾白天不會取締酒駕的僥倖心態。不過行經該處的民眾，大白天看到警方擺出大陣仗抓酒駕，不免意外且錯愕，員警在毒辣的太陽下，汗流浹背一一盤檢過往車輛，鴐駛人紛紛搖下車窗除了配合檢測外，也向警方道聲「辛苦了」。

其中張姓男子騎機車經過被攔查，酒測值0.24MG／L，他辯稱前一晚半夜飲用6瓶啤酒後，明知自己有三高代謝不好，沒想到大白天還警察攔檢，結果就是當場被開單，車輛移到拖吊場保管，還現場拆卸車牌，吊扣2年不得使用。

中市警第二分局8月11日至13日青春專案期間，連續3天執行「暑期取締酒後駕車大執法」，以提高取締酒後駕車強度、力度外，更積極向餐廳、KTV等飲酒場所宣導「代客駕駛」、「酒後不開車」作為，全力防制酒駕，短短三天取締9件，其中移送法辦7人。

第二分局提醒，暑期還剩半個月，切莫輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，警方防制酒駕24小時不間斷，除夜間、深夜執行酒駕取締外，白天也將全時段攔檢，請民眾千萬不要以身試法。另外，8月16日至10月15日將執行「防制機車事故精實大執法專案」，針對「機車闖紅燈」、「機車未依規定二段式」、「車不讓人」、「行人違規」等違規態樣加強取締，呼籲駕駛人確實遵守交通規則，不要跟自身荷包過不去，也保障行車安全。

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