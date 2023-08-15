斗南鎮北興路火災現場一片破碎屋瓦。（周麗蘭攝）

斗南鎮北興路火災現場一片破碎屋瓦。（周麗蘭攝）

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅今（15日）清晨3點多發生火警，由於是木構建築加上屋內都是易燃物品，火勢一發不可收拾，不久就全面燃燒，該棟屋子平時有5人住，56歲杜男、5歲劉姓男童、20歲吳女都無呼吸心跳，經搶救後5歲劉姓男童、20歲吳女仍不治。56歲杜男經送醫搶救12小時，於下午3時04分因傷重宣告不治。而縱火的杜男警詢中不發一語。

雲林縣消防局今天清晨3點17分接獲報案，據鄰居指出，3點多時聽到嗶嗶剝剝聲響，聽到一名女子大喊「救命、救命」，火勢十分猛烈，小貨車旋即陷入火海。

斗南消防分隊3點22分抵達現場，1樓全面燃燒，布線滅火並陸續從屋內救出56歲杜男、5歲劉姓男童、20歲吳女，3人均OHCA，分別送大林慈濟、虎尾若瑟、成大斗六分院急救。20歲吳女、5歲劉姓男童搶救無效，其中56歲杜男送醫搶救一度恢復自主呼吸，但經搶救12小時，於下午3時04分因傷重宣告不治。

據指出，該屋是劉女與杜男各自的子女租屋處，平日有5人同住，昨深夜傳出吵架聲，清晨3點多發生火警，劉女逃出火場喊呼救命，同住杜男的20多歲兒子則逃離現場，現場疑似有縱火跡象，全案由警方調查。

斗南縱火犯杜姓男子落網畫面。（ 斗南分局提供）

警方調閱鄰居監視器發現，該起火警發生前，凌晨3點12分杜男從前門逃出來逃走 ，兩2分鐘之後房子就冒煙起火。 杜男逃亡5小時過程中，一度緊張衝撞竹園卡住，隨機偷機車逃亡，最後被警方以車追人，於上午8點40分在斗南鎮街上壓制涉嫌縱火的杜姓男子，警方將他帶回偵訊，過程中他不發一語，保持緘默。