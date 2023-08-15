新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元，台北地檢署14日偵結，依貪污等罪起訴高虹安。媒體人黃揚明認為，大選前一審宣判的機率很低，若開始趕進度就可能是有政治力影響，此案是要讓大選進入「價值判斷混亂」的階段，讓民進黨能以此反擊在野黨猛攻的貪腐議題，雖對藍、白營選民沒有影響，但對於還在觀望的中間選民會有影響。

前立委郭正亮認為，高虹安案一審恐會在總統大選之前宣判，對民眾黨總統參選人柯文哲造成重創。黃揚明今(15日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，選前一審宣判的機率極低，並舉出同樣遭助理費貪污案纏身的前台北市議員林穎孟，去年8月起訴，今年3月首次開庭，到現在(8月)一審都還沒判。

黃揚明指出，距離大選只剩5個月，如果10月、11月就開庭，有趕進度的感覺，那可能有政治力影響，但他認為法官不至於會做到這種程度，應該知道事關重大要慢慢處理。但對民進黨來講只要一直打民眾黨「挺貪腐」就好，現在在野黨打的就是執政黨貪腐，現在用這個議題，綠營就能反打第三勢力也是一樣有貪污。

黃揚明直言，高虹安的司法案是要讓大選進入「價值判斷混亂」的階段，在野黨批執政黨貪腐、民進黨反打民眾黨貪污被起訴，會讓在野黨的天花板往下降，中間選民在這個時候會猶豫，對於柯文哲或國民黨原有的支持者影響不大，但對於還沒決定、還在猶豫的中間選民，可能會有影響。