東元第2季營收150.64億元，季增1.1％，年增3.6％，主要機電系統於北美地區的營收及智慧能源工程營收持續成長；單季毛利率提升到25.8％，年增2.8個百分點，因為馬達產品售價調漲反映及美元匯率升值所致；稅後淨利21.21億元，較去年同期翻倍，每股盈餘為1.01元。累計上半年營收為299.64億元，年增5.4％，毛利率為25.1％，稅後盈餘為37.57億元，年增174％，每股盈餘為1.78元。

機電系統因北美需求增加，2022年起至今逐季成長，2023年因台灣及中國地區景氣致使需求不佳，抵消北美地區的成長，使得成長趨緩。其中，今年上半年節能及EV相關產品營收年成長率21.9％，占整體事業群營收由去年同期的13.2％提高至今年同期的15.2％。

智慧能源今年新取得台電彰工升壓站及永興開閉所STATCOM統包工程400MVAR，金額44.6億元，該案預計2027年上半年完工，目前工程及設備在手訂單超過300億元，綠能相關工程及產品營收上半年年成長率106.3％，占整體事業群比重由去年同期的25.3％提高至今年同期的34.3％，占比預期持續會增加。

智慧生活第2季營收趨勢主要受空調及家電產品需求季節性變化所致；變頻商業空調是今年發展重點，營收上半年年成長率20.8％，占全體商業空調業務營收比重由去年同期的20.9％提高至24.5％，節能相關產品營收占事業群的比重由去年上半年的42.9％提高至今年上半年的45.6％。

展望第3季，公司認為，北美景氣趨穩，但美國政策推動的基建、電氣化項目，因不同零組件或系統仍存在供應鏈瓶頸，造成部分延後效應，影響東元後續營收成長速度。台灣外銷、內需不理想，雖然近兩個月底部在形成，但後續狀況不確定高，客戶庫存去化仍在持續中，訂單仍相對保守。大陸擴張趨緩，今年面臨很大挑戰，尤其對低壓產品影響大，即使高壓產品成長動高，但仍被低壓產品牽制，整體馬達市場需求尚未從衰退中明顯復甦。第3季整體觀察保守樂觀。

公司也表示，第1季、第2季原材料成本漲幅不大，加上匯率有利，毛利率攀升。第3季是否漲價，仍看供需問題，目前沒有刻意漲價問題，預期第3季毛利率優於去年同期且與上季持平。