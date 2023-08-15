桃園新屋笨港貝殼土地公廟安座儀式，信徒齊聚參香祈福。（黃建興提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園新屋貝殼土地公廟重建完成，對地方意義重大，盼貝殼伯公繼續守護笨港地區。（黃建興提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區笨港里「貝殼土地公廟」擁有百年歷史，去年6月遭不熟路況的曳引車不慎撞毀，地方啟動重建作業，由肇事駕駛保險賠償加上地方人士樂捐，花費近90萬元重建，還原海客伯公信仰，近日辦理安座落成儀式，信徒齊聚參拜，盼貝殼伯公繼續守護笨港地區。

笨港貝殼土地公廟結構特殊，無神像僅有香位，內部木製、外層包覆水泥，廟頂和屋脊鑲有許多貝殼，具當地海洋特色，又被信徒稱為「貝殼伯公」，許多漁民在出海前都會到此參香，祈求漁獲豐收、出海平安，為地方重要信仰中心。

笨港里長黃建興表示，去年6月25日一場車禍意外，撞毀土地公廟主體與磚造金爐，地方決定啟動重建計畫，由肇事者保險賠償約30萬元、地方自籌約60萬元，總經費約90萬元，並赴新竹城隍廟，替土地公「申請留任」。

黃建興說明，請人看日子後，今年農曆過年後動工、6月完工，盡力還原土地公廟原樣，重建土地公廟主體與金爐外，也拉開廟宇和道路距離，避免事故再次發生，並新設遮雨棚、擴大腹地，民眾也到海邊撿拾貝殼，共同妝點土地公廟。13日安座儀式超過100名信徒到場參拜，準備豐盛供品為伯公安座，立委黃世杰、市議員陳睿生、新屋區長鄭詩鈿與多位地方仕紳都來共襄盛舉。

黃建興也特別感謝桃園市文化局，由於工程規模較小，較難找到廠商施作，文化局便協助尋找有經驗的廠商，才能順利落成。貝殼土地公廟重建完成，對地方意義重大，信徒們也盼貝殼伯公繼續守護笨港地區。