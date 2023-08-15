印尼反恐部門周二（15日）宣布逮捕一名效忠伊斯蘭國（ISIS）組織的男子，該名男子涉嫌策劃襲擊警察安全部門。

據《路透》報導，印尼是世界上回教徒最多的國家。2002年印尼峇里島的2家夜店遭遇歷來最嚴重的恐怖襲擊，造成202人死亡，其中大部分受害者是外國遊客。分析人士認為，2002年以後，印尼面臨的極端分子威脅已顯著減少。雖然偶爾仍會發現一些極端分子，但宣誓效忠伊斯蘭國組織的人現已很少見。

印尼「反恐特種部隊」（Densus 88）發言人阿斯溫說，一名28歲男子涉嫌在網上宣傳極端主義思想，反恐特種部隊周一（14日）在雅加達郊外一所房子發動突擊並逮捕了他。反恐特種部隊在該名男子屋內找到一面伊斯蘭國組織旗幟、彈藥和16件武器，其中大部分武器是手槍和改裝的氣步槍。

阿斯溫在記者會上說，該男子是一家國營鐵路公司員工，曾是已解散激進組織的成員。該男子也曾在社媒平台發布過支持伊斯蘭國組織的信息，並試圖通過Telegram為極端組織籌集資金。被捕後，他供稱計劃攻擊警察設施，但沒有說明具體時間表和動機。

阿斯溫說，「我們對所發現的證據感到震驚。伊斯蘭國或伊斯蘭國支持者的活動…從未停止過，即使我們沒有看到大批伊斯蘭國分子聚集在一起。」