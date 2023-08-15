屏縣環保局重罰國產署髒亂出租地。(屏縣府提供)

正當國內登革熱疫情嚴峻之際，國有財產署出租於屏東市自立路土地，因承租人未善盡管理之責，可能孳生病媒蚊，屏東縣政府環保局15日上午派員現場稽查，發現內有散置廢棄臉盆、輪胎、盆栽及垃圾等廢棄物，另對於圍牆內種植樹木疏於管理，將依違反廢棄物清理法第11條重罰上限6000元。

環保局於去年同樣接獲民眾陳情土地髒亂，當時要求國有財產署南區分署屏東辦事處立即改善，經複查後已改善完成，之後即未再接獲陳情。

而目前正值登革熱疫情嚴峻時期，國有財產署屏東辦事處未善盡出租人管理之責，再度讓土地環境呈現髒亂，環保局將依廢清法處分外，並限於3日內改善，屆期仍未完成改善，將按日連續處罰。

環保局呼籲，國產署及台糖公司在屏東縣境內有大量土地出租給民眾供種植農作物或其他用途，應善盡出租人管理之責，租用合約中應明訂要求承租人維護承租地環境品質相關規定，並應經常派員巡查各出租地環境狀況，倘發現環境髒亂，應要求立即清理。

環保局表示，屏東縣近日常有局部短暫陣雨或雷雨，豐沛雨量將增加病媒蚊孳生有利環境，目前登革熱疫情如此嚴峻下，若發現環境髒亂有孳生病媒蚊之虞，立即依廢清法規定重罰3600元至6000元，絕不手軟；另衛生局一旦查獲病媒孳生源，也可依違反傳染病防治法第25條規定，處新臺幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。