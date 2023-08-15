家屬到派出所看到女童感謝不已，詢問才知原來是門沒關好，女童雙雙自行外出。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮13日上午11時30分，竟有2名女童走在路上，分別為3歲、5歲，身邊無大人，也不知回家的路，經由宜警先帶回派出所內安置，同仁細心安撫2女童的情緒，成了真正的保母；遂警方利用網路貼文協尋女童家屬，家屬到派出所看到女童感謝不已，詢問才知原來是門沒關好，女童雙雙自行外出。

警方說明，蘇澳分局馬賽派出所13日獲報在福德路段發現2名女童走失，需要警方協助，經員警到場瞭解，發現女童身上未攜帶任何可證明的文件，且不知回家的路，為了她們的安全，警方先帶回所內安置，並利用網路貼文協助尋找女童家屬。

經查證後，有民眾在網路發現協尋貼文，並聯繫女童家屬，於中午12時20分許前來派出所接回女童。家屬表示，當時家人均在家中休息，事後因長輩外出時，大門未緊閉，導致女童雙雙自行外出；家屬對於警方和民眾的熱心協助深表感謝。另蘇澳分局依規定通報社會處辦理關懷訪視，確保往後事件勿再次發生。

蘇澳分局呼籲，家屬應多加留意孩童去向，勿使兒童離開視線；另可為兒童配戴名牌，寫上姓名及緊急電話，萬一孩童走失，可讓警察或善心人士藉名牌上的資料與家人聯絡。