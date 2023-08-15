永豐餘投控主要分為四大事業群，觀察2023年第二季營收貢獻，以工紙紙器事業群占47％最高、華紙的林漿紙事業群以25％居次，永豐實的消費品事業群約14％，申豐、永道-KY等其他事業群約15％。

永豐餘總經理駱秉正及財控中心協理陳彥禎指出，工紙紙器事業群三大市場中，雖受終端需求不佳、市場供需失衡影響，但台灣及越南營運相對穩健，中國大陸仍處虧損、但虧損收斂逾4成，使工紙事業群第二季轉盈小賺。

展望後市，陳彥禎指出，工紙紙器事業群在台灣及越南將優化產品組合，提升生產效率、加速新品開發推廣，同時審慎控管庫存、持續增加代煤來控制能源成本。中國大陸則在銷售面持續擴增銷量，配合市場需求調整產品組合，採購面則配合生產需求控管採購成本。

駱秉正表示，中國大陸總體經濟復甦狀況不是很理想，認為下半年需觀察工紙價格是否因終端需求不佳而出現盤跌，甚至復甦不佳而變成中長期疲弱狀態，加上在中美摩擦加劇下，廢紙等成本減降空間有限，對下半年狀況審慎看待。

陳彥禎則認為，下半年需觀察整體工紙市場庫存調整會持續到何時、復甦後是否會立刻拉貨，指出在市場不確定性仍高狀況下，企業均維持較審慎態度看待市場狀況，聚焦持盈保泰維持資金靈活、避免出現流動性問題，若市場需求未見明顯復甦，下半年狀況仍審慎看待。