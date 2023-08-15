研揚上半年營業收入39.84億元，年減1.29%；毛利率方面，4月28日納入捷波(6161)財務數字，第一季毛利率32.3%、第二季35.5%，上半年毛利率達34%，年增約2個百分點；營業利益4.98億元，年減13.88%，營益率降至13%；本期淨利7.02億元，年增53.27%；淨利歸屬於母公司業主6.29億元，年增49.10%；基本每股盈餘升至5.64元。

研揚與捷波換股聯盟，研揚表示，未來兩邊合作機會，在業務方面，雙邊業務重疊性不高，提高產品銷售種類，而捷波、研揚工廠分別在兩岸，可減低政治敏感度。

AI熱潮下，雖然又到大環境干擾，今年上半年客戶投資意願較低，但研揚表示，AI新客戶新專案增加不少專案，預估2024年商機會有不錯成果，研揚今年人工智慧比重，占比預估從去年一成提高至兩成，公司對AI領域布局，研揚與不同GPU合作，其中與輝達邊緣產品合作密切。而AI產品線毛利率基本與其他產線率略高，但公司整體毛利率已在32-34%高檔區間，AI毛利率差異不大。

展望下半年，研揚將帶動捷波下半年營運，可望較上半年更佳。但受到大環境不振衝擊，加上缺料客戶下長單導致庫存較高，客戶去化庫存，研揚下半年營運不似先前看法強勁，預估將較上半年下滑，但預估第三季景氣落底後，客戶加單力道估將走揚，而毛利率有信心穩健。