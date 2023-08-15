112年大學分科測驗今日放榜，包含個人申請及繁星在內，台北市薇閣高中表示，今年共113人錄取台灣大學各校系，占比全國最高。（薇閣高中提供／蔡佩珈台北傳真）

112年大學分科測驗今日放榜，包含個人申請及繁星在內，台北市薇閣高中表示，今年共113人錄取台灣大學各校系，占比全國最高。（薇閣高中提供／蔡佩珈台北傳真）

112年大學分科測驗今日放榜，包含個人申請及繁星在內，薇閣高中表示，今年共113人錄取台灣大學各校系，占比全國最高，其中更有10人錄取台大醫學系。此外，另有9人考上陽明交大醫學系，總計53人考取各大醫牙學系。

校方表示，學生王穎婕、鍾姵緹、王文燦、吳語陞、呂學宥、李兆中、林聖哲、許哲維、陳冠維、賴柏勛共10人，考取台大醫學系；朱晨熙、曹沛涵、陳泓安、康哲維、謝承哲等6人錄取台大電機系。

台大化工系4人、台大法律系7人、台大財金系9人、台大工商管理系9人、台大國企系6人等，錄取台灣大學各校系共113人，占比冠全國。

校方表示，社會組半數以上學生錄取台灣大學各頂尖科系，像是王作廷、廖品宜以地理、公民2科滿分；呂承泰、許建庠以歷史、地理2科滿分成績，錄取台大財金系及台大法律系。

此外，學生林宜慧、丁威智、余城百、李以和、洪偉翔、陳冠宇、陳奕誠、謝昊均、黃寬悅9人進入陽明交大醫學系。

校方表示，今年錄取台大各系及各大醫學系學生比例45％、考上國立頂大比例則高達70％。

許哲維及李兆中是薇閣高中數學資優班學生，由於在學測失利，轉而準備分科測驗，最終考上第一志願台大醫學系。校方表示，許哲維是老師及同學心目中熱心、暖心的陽光大男孩，總是積極投入灑掃應對、公益服務，也是學校最高榮譽「善行奨」得主。

薇閣高中表示，李兆中原是不擅溝通、不夠圓融的人，但在老師引導並擔任衛生股長過程不斷修正自我，已經變成更加成熟的人。

李兆中說，他很感謝導師陳慧芳3年來的包容及帶領，尤其準備分科測驗期間，導師的一段話「不需要對半年後有信心，只要對自己每一天做的事有信心就好了」讓他成功收拾焦慮情緒，盡全力把握當下，終於錄取台灣大學醫學系。

李兆中表示，國小時期閱讀偉人傳記，發現不少人因染病無法讓奇才持續貢獻，他期許現代醫學能解決這樣的遺憾；許哲維則分享，他曾在高一擔任醫療志工，開啟成為醫師的夢想，期許未來變成有能力的人並幫助更多人。

鄭莆濬以數學甲、化學2科滿分成績錄取台大電機系，校方分享，他的學習興趣廣泛舉凡數學、物理、化學、生物，都是喜歡的科目，並訂定周及月計畫妥適安排時間，未來他也想接觸與半導體設計相關的領域。