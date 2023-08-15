鑒於愈來愈多國中小學生面臨肥胖問題，台南市從4年前開始針對281所國中小推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，從體適能、飲食教育雙管齊下，多所學校展現極佳成效，如下營區東興國小透過推行班級晨跑、鼓勵學生下課多到戶外少坐在教室，增加運動時間，今年學生體位適中率整體提高4.56％。

肥胖與健康息息相關，台南市教育局4年來致力於促進學童健康體位及培養健康飲食觀念，108學年度領先全國首創「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」並於全市281間國中小推動。

教育局指出，推廣這項計畫目的是希望學校鼓勵學生能兼顧飲食與運動前提下，讓學生都能健康的體位，避免過胖過重，各校經過4年，體重適中率普遍都成長，國中約60.1％學生體位適中，國小學生體位適中率則有63.3％。

教育局指出，目前已執行第4年，透過不斷滾動式調整，找到學校適合執行的策略與方式，鼓勵各校打造健康校園風氣，從小養成健康觀念。

111學年度「校園健康體適能及飲食教育行動計畫」績優學校選拔，仁光國小、佳興國中、官田國中、東興國小、善化國中、新進國小及金城國中推展成果豐碩，分獲各分組第一名，也成為示範學校。

其中，東興國小積極推動SH150策略，推行班級晨跑，每天第2節下課更鼓勵學生到戶外活動，實施多元運動社團，增加運動時間；新進國小以「我的餐盤」課程為主軸，搭配「餐前5分鐘」補充課程，每學期推動全校「青菜吃光光」活動。

官田國中舉行體適能王競賽，以學生個人為單位，全校不分年級比賽，各項第1名頒發獎狀及獎品；善化國中則立特色運動社團－目加溜灣社，與學生一起挑戰合歡山東峰、主峰、北峰及白河大凍山，並搭配食農教育成立「農情食刻社」，提升全校師生身心健康與幸福感。

金城國中鼓勵學生利用課間時段進行健康操，並經常辦理常態性班級體育競賽，提高學生課後自主運動比例，全校體位適中比率由原來60.4％提升至63.6％。