43歲好萊塢女星柔伊黛絲香奈（Zooey Deschanel）曾主演《沒問題先生》與《戀夏500日》，甜美外型讓她迅速爆紅，她過去曾有兩段婚姻皆以離婚收場，近年她與加拿大男星強納森史考特（Jonathan Scott）交往，兩人2019年在節目上認識後感情迅速升溫，15日柔伊黛絲香奈大方宣布男方求婚成功，兩人將共度一生。

2019年柔伊錄製詹姆斯柯登的節目《車上卡拉OK》時認識了強納森，當時柔伊的演員姐姐艾蜜莉黛絲香奈（Emily Deschanel）和強納森的雙胞胎哥哥德魯史考特（Drew Scott）四人一起在車上大唱卡拉OK，大家也因此成為朋友。2020年強納森才透露與柔伊初次見面就一見鍾情，兩人現場忍不住調情，讓製作人不得不刪除了一些片段。根據美國《時人》雜誌報導，強納森透露有次大家去蘇格蘭旅行時，他向柔伊求婚，柔伊8歲的女兒埃爾西和6歲的兒子查理都為他們感到高興並助攻，柔伊也點頭說出「我願意」，照片中柔伊與強納森在城堡前合照，她手上是花朵形狀的粉色鑽戒，同時開心寫下「現在開始直到永遠」，不少好萊塢大咖明星紛紛送上祝福，按讚數高達125萬人。

（來源／影片取自The Late Late Show with James Corden YouTube，如遭刪除請見諒。）

真人實境秀《房產兄弟》主持人之一的強納森大學時就展現過人經商頭腦，向銀行貸款買下學校附近的房產並著手翻修，之後成功轉租給學生們，一年後就以5萬美元（約159萬元新台幣）的價格賣掉房子，後來他獲得製片人青睞，以他與雙胞胎哥哥一起動手翻新房子售出為主軸，邀請他們做真人境秀節目，播出後成為加拿大網路收視冠軍，強納森和哥哥也因此爆紅。