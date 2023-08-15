桃園市政府執行「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，建置溪洲旅遊服務區暨低碳轉運站，其中轉運站工程完工至今3年卻遲未運作，市府觀光旅遊局回應，石門水庫現正執行2項重大水利設施工程，重要性及迫切性高於提供低碳旅遊服務，評估同步執行有衝突，暫緩執行相關轉運服務。

觀旅局長周柏吟說，市府為推動低碳旅遊概念，將石門水庫因清淤排沙需求設置的溪洲沉澱池，活化成為溪洲旅遊服務區，原計畫服務區提供低碳運具接駁轉運，遊客可將車輛停放在此，再轉乘電動運具前往石門水庫遊憩，藉此宣導低碳旅遊理念，但目前北區水資源局在石門水庫施作新竹聯通管工程及後池右岸小水利發電計畫，所以低碳轉運服務暫緩執行。

他說，溪洲服務區內建物及露營場域委外由桃禧航空城大飯店營運，已設置餐廳及咖啡廳，提供遊客餐食、飲品及休憩空間，該區域空間也可做為石門水庫及周邊路跑、自行車、水域休憩活動集結地，另將持續與體育局合作推廣運動休閒遊程，發展「大龍門低碳旅遊」目標。

市議員李柏坊認為，溪洲旅遊服務區營運廠商，考量若投入低碳轉運卻無法得到預期效益將增加負擔，這不可歸咎於廠商問題。他認為，低碳轉運站立意良善，若真要推廣低碳運具轉乘，屆時遊客意願恐怕不大，如何整體提升石門水庫觀光環境才是重點。

市議員陳治文表示，石門水庫建設重大工程讓廠商對於低碳轉運投資卻步，而溪洲旅遊服務區因現在沒有轉運功能，遊客數也降低，地方原本期待此建設能帶動地方觀光發展的期盼因此落空。