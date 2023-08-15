Gogolook今年第2季歸屬母公司淨利0.11億元，每股盈餘為0.35元，上半年歸屬母公司淨利為0.13億元，每股盈餘為0.41元，自公司成立以來首度達成連續兩季獲利。

公司指出，下半年從各營收來源來看，數位廣告在優化效益提升下可望維持高成長，並與以訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務同樣持續受惠海外市場擴張。以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，亦可望在平台陸續推出新功能與拓展多元商品下持續成長。就區域別來看，台灣市場將著重以多元產品提升ARPU與獲利，而海外市場將有較多與政府和大型企業的合作展開，將有助於提升用戶數、數位廣告和信任雲服務營收持續成長。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，今、明兩年的業績能見度仍然相當不錯，下半年將更積極拓展Whoscall的海外市場，用戶數提升將使廣告和訂閱制的收入持續增長。袋鼠金融上半年受惠疫情解封後信用卡辦理商機，下半年預期將逐漸回歸常態，然在持續拓展多元商品與新功能下，會員數與流量將持續提升使營收穩健成長。企業端服務正在針對企業客戶的需求重新部署，將更多防詐應用場景整合入既有服務當中，儘管目前佔比仍不高，但在新團隊帶領下，期待下半年能獲得初步成果，挹注長期且穩定的收入。

此外，由於上半年營運表現優於預期，下半年預計將增加在人才與海外市場的投資以佈局長期成長。Gogolook將透過強化防詐資料庫、創新AI技術應用與人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並能廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源，目標長期成長表現優於全球信任科技產業平均。同時，藉由維持出色的投資效率，追求持續且可獲利的成長，期望未來24個月內達成長期損平。