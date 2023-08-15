網路書店「博客來」迎接28周年慶，今（15日）首度舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典活動，向外界分享2023年大眾閱讀趨勢，博客來副總經理何禮旭也出席這場盛會，被問到統一集團有無可能開設24小時博客來實體書店與誠品競爭？何禮旭對此回應：「不排除任何可能性。」

誠品信義店12月底熄燈，由統一收回，將作為統一時代二館，不過有傳聞指，博客來有望進駐打造成24小時實體書店，何禮旭回應：「未來還不清楚，但不排除任何可能性，目前是希望與7-11合作的複合店，全台有超過1700間，可以經營的更好。」

博客來「不可思議閱讀力」頒獎盛典活動，頒發讀者票選獎／博客來評審團獎／暢銷出版集團獎3個獎項單元，共計頒發15個獎項，表揚19位優秀的得獎作家與出版社，包含知名暢銷作家張曼娟、吳淡如等。博客來也曝光2023上半年閱讀趨勢，從中得知女性購買量約為男性的1.4倍，女生最愛買童書，男性最愛買漫畫。「童書」、「商業理財」、「文學小說」穩居來暢銷前三大類，隨旅遊重啟、影視串流熱播，帶動「旅遊」、「漫畫」書高成長。Z世代愛漫畫小說．上班族首重商業理財、熟齡讀者關注人文社科，備戰職場競爭力「多益」成為大學生購書標配。

看好電子書市場，2022年博客來增加「電子書訂閱服務」，最低每天不到4元，暢意閱讀方案內所有書籍、雜誌，十分受讀者歡迎。目前博客來電子書數量已達20萬種，合計紙書和電子書總上架數量已突破450萬種。根據博客來電子書、有聲書銷售分析顯示，晚間10點至11點是電子書的最熱門閱讀時段，而有聲書則在睡前23點最受歡迎。上班族的購書高峰時段出現在晚間10點至12點；清晨7點至8點是晨型人的閱讀時光，上班族在通勤時偏好商業、心理和文學類書籍。中午11點休息前、下午4點至6點放學後以及晚間8點至10點睡前，則是童書和青少年文學的閱讀高峰。深夜0點至2點，則是狂熱閱讀輕小說和漫畫的時段。

電子書在海外市場業績中6成來自港澳 其次是美加，成長力道以馬來西亞最明顯增逾兩成，目前海外男女比約六四比，女略多於男，銷售高峰主要落在23-39歲區間，美加則以30-49歲為主。電子書銷售最好的是商管書籍，值得一提，華文、偶像書籍在華人地區大受歡迎，韓國地區閱讀暢銷榜前三名皆由《想見你》系列版品包辦；啦啦隊風潮與網紅的粉絲經濟帶動電子書影視偶像類成長逾成4成。日本地區閱讀暢銷榜冠軍由《林襄寫真書》奪得。在美國、加拿大、紐西蘭和澳大利亞，人文社科、心理勵志暢銷書和宗教書的需求很高。