有些人不願當感情中的壞人，所以就算沒感覺了，也不會主動提分手，而是用冷戰的方式讓對方知難而退。大陸命理專欄「星座不求人」分享，水瓶座、摩羯座和處女座，如果和另一半的感情變淡了，想要和對方分手，他們不會主動說出口，而是長時間和冷戰、不聯絡，讓對方自己體會並主動提出分手。

▎水瓶座

水瓶座和另一半相愛時表現得很熱情，然而一旦感情出現問題，就會瞬間冷卻下來，話變少、不再有分享慾，想分手也不會直說，而是一直冷處理，讓對方自己體會；因此如果水瓶座伴侶長時間不愛理另一半，就代表彼此的感情已經走到盡頭，難以挽回。

▎摩羯座

摩羯座在感情中非常被動，不擅長開始一段戀情，更不擅長結束，當他們感到迷茫時，會先不動聲色地審視自己與另一半，決定要分手也會因為不想當壞人而遲遲不說；當發現摩羯座伴侶的態度逐漸變得冷淡，就代表他已經想很久要分手，只是一直不敢說出口。

▎處女座

處女座天生較冷漠，面對感情也很理性，更加注重自己的感受，只要不喜歡一個人，不管怎麼看對方都覺得難受，最佳解方就是不再聯絡，畢竟彼此之間有過一段情，害怕一見面如果口不擇言會傷害到彼此，只要長時間冷戰、不聯絡，處女座就會認定兩人已經自然分手了。