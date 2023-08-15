霧峰警友辦事處主任戴儲賢（左三）日前前往致贈獎金，表揚有功員警。

台中市警察局霧峰分局近日破獲多起重要案件，其中，霧峰警分局成功派出所女警何孟芝憑藉其敏銳觀察力與直覺，掌握偵查先機，與同仁合作在月初接連3日破獲詐欺案，更溯源追查到詐欺「收水」共犯，阻詐破百萬元，卓越績效獲警友站頒發獎金表達肯定。

而從警4年的女警何孟芝於本月2日中午12時許執行防制詐欺車手提款守望勤務時，憑藉敏銳的觀察力與直覺，當場查獲陳姓少年詐欺車手提款，經警方深入追查，於同日下午順利逮捕第二層「收水」的賴姓共犯，起獲贓款約79萬餘元。

隔日，何員上午又接獲民眾報案稱在網路上進行投資，先後已投入許多金錢，沒錢再投資後，對方稱要罰錢外還會沒收之前的投資金額，民眾害怕向警方諮詢，確認為詐騙。警方見機不可失，立即成立專案小組，當日下午與詐團約定超商面交時，當場逮捕收款車手，起獲現金50萬元。未料第3日，何員又接獲投資詐騙案，被害人已投入250萬仍被要求繼續投資，被害人產生懷疑向警方報案，警方再次順利將詐欺取款車手逮捕到案。

此外，霧峰警分局霧峰派出所與偵查隊7月底共同查獲泰達幣詐欺案，何孟芝也參與其中。警方當場查獲22歲陳姓嫌疑人，並在其所使用的交通工具中查扣手機2支、現金200萬元及簽有他人署名的泰達幣交易同意書（金額計1866萬4900元）等相關事證後，將陳嫌依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，績效亮眼。

霧峰警友辦事處主任戴儲賢與成功所警友站長李添華先後致贈獎金，表揚有功員警。戴儲賢說，警方的成就不僅體現在案件的破獲，更體現於對社會安全的守護與保護，值得每個警察同仁感到驕傲和得到社會大眾的敬佩。霧峰警分局長陳祥麟也肯定有功同仁展現出卓越才能，以積極的態度和專業的辦案過程維護社會的安寧與穩定。