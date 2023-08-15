4位評審委員針對烹煮好的純小米飯進行色澤、口感及味道香氣的評比。（台東農改場提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東農改場長陳信言盼透過公開評比，全面提升「南迴小米」的品質和品牌特色。（台東農改場提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東南迴地區是台灣小米的主要產區，為打造優質的「南迴小米」，農業部台東區農業改良場與金峰鄉公所共同辦理首屆「南迴地區原住民小米米質評鑑」，分3階段進行評比，由胡明智奪冠。

評鑑第1階段針對帶殼小米進行農藥殘留、含水率及容重量等檢測，符合標準者晉級，其中含水率代表小米採後調理的乾燥程度，容重量則指小米每公升容積的重量，越重表示籽實越飽滿充實，分數越高。

第2階段是針對脫殼小米進行雜質、不完善粒及均勻度等檢測。雜質與不完善粒的比例越低，品質越佳；均勻度越高，表示種植與採收的品種越均一，品質越好。均勻度是用光學色差顆粒選別機進行檢測，色選後保留的小米比例越高，分數越高。

第3階段為官能品評，由4位評審委員針對烹煮好的純小米飯進行色澤、口感及味道香氣的評比。米飯色澤越一致，咀嚼的口感越舒適，味道香氣越明顯，分數越高，若苦澀味越明顯，分數則降低，最終由胡明智拔得頭籌，為首屆小米米質評鑑的第1名，葉玉花及董秀蘭分獲2、3名。

台東農改場長陳信言表示，透過公開公平的評比，農友相互切磋、交流學習，栽培技術更加精進，友善耕作更受重視，期望「南迴小米」的品質和品牌特色全面提升。