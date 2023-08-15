敘述機車騎士熱愛跑山的YouTube影片「山道猴子的一生」近日爆紅，其中主角在超商做大夜月薪3.7萬元，身揹學貸卻花光存款、分期、卡費買二手重機後大改。有網友好奇，「真的有人做超商買重機？」，認為故事不可能在現實發生，不過許多人分享真實案例，發現不少超商店員都是重機騎士。

根據影片說明，「山道猴子的一生」描述的是一位超商大夜班年輕人熱衷玩車、在山道上競速，為了優越感、虛榮心不顧車商話術和財務風險，入手二手重機、買了許多改裝品，期間經歷2段失敗的感情，還因為重機龐大的維修費用跟朋友借錢，最後因為跑山與陌生人競速時外拋到對向車道，被貨車正面撞擊而死的故事。

原PO在PTT發文表示，山道猴的故事在現實中應該不可能，「重機1台貴的要百萬，二手的我是不清楚啦，不過做超商怎麼有錢買喔？」，認為主角領3萬7扣掉生活費、房租就沒錢了，不可能還有任何休閒娛樂，另外發生關係時的保險套也是一筆開銷，「現實生活真的有人做超商在牽重機的？」

對此，許多網友紛紛回應，「很多大夜的重機都直接停超商外啊，滿常見的」、「重機20～50W就有，又不貴」、「我公司前同事啊，現在想想還真的是做全家的」、「我家這超商，2個店員重機2台，有時候車發在那抽煙聊天，不趕快騎走，又吵又臭」、「我家這邊也是全家大夜騎美式重機」、「買R15的一堆，我這邊就看過2個了，剛好都是超商，然後車子都有改裝」。