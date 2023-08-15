今（15）日下午16時許，國道3號北向46.5公里處樹林交流道發生事故，現場5車追撞。（翻攝畫面）

今（15）日下午16時許，國道3號北向46.5公里處樹林交流道發生事故，現場5車追撞，導致交通受阻，由於是下班時間交流量大，目前回堵2公里，國道警察獲報到場排除，詳細原因還待警方調查釐清。