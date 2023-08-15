下班注意！國3樹林5車追撞 北上車流回堵2公里 17:232023/08/15 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（15）日下午16時許，國道3號北向46.5公里處樹林交流道發生事故，現場5車追撞。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（15）日下午16時許，國道3號北向46.5公里處樹林交流道發生事故，現場5車追撞。（翻攝畫面） 今（15）日下午16時許，國道3號北向46.5公里處樹林交流道發生事故，現場5車追撞，導致交通受阻，由於是下班時間交流量大，目前回堵2公里，國道警察獲報到場排除，詳細原因還待警方調查釐清。 下班時間！國3北上斗六段「7車追撞」回堵2公里 國1南下永康段「1大3小」車連環撞！箱型車橫躺車道 車流回堵5公里 中山高彰化戰備道2車碰撞翻覆 車流紫爆回堵數公里 #樹林 #5車追撞 #2公里 #國3 #車流回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 樹林透天厝凌晨大火 警消切開鐵門逐層順利救出5人 12:222023/07/19 社會 捷運鑽石紅線最大開發案！水岸豪宅「山河帝寶」4字頭房價震撼市場 04:002023/08/11 財經 國1北上堤頂交流道「4車連環撞」！小貨車翻覆釀回堵11K 13:112023/08/11 社會 西濱快第2座休息站開張 充電樁、哺乳室一應俱全 16:062023/08/05 生活 國3南下中港交流道「自小客撞緩撞車」占全車道回堵1K 10:592023/08/08 社會 新豐紅樹林橋梁整修完工 「龍貓隧道」開放通行 11:422023/07/13 寶島 影》莫斯科傳爆炸巨響！俄攔截烏無人機 距國防部僅2公里 10:372023/07/24 國際 捷運鑽石紅線 買得起的帝寶人生！甲山林「山河帝寶」4字頭震撼房市 04:002023/08/11 財經 樹林凌晨氣爆7旬翁送醫急救 疑不滿「這事」竟引爆瓦斯 03:082023/08/06 社會 台東男划SUP海上迷航 多划2公里困海面獲救 09:392023/08/14 社會 影》克里米亞大橋連2炸畫面曝！俄轟美英烏是兇手 14:552023/07/17 國際 木工男離家兩天500萬鉅款消失 找不到女友驚覺被捲款逃越南 17:082023/07/21 社會 新北午後大雷雨 樹林、鶯歌淹到小腿啦 17:152023/08/10 生活 後龍鎮埔頂里國3高架橋下 遭人倒置廢棄家用垃圾 18:322023/07/12 社會 42尊城隍齊聚埔里瀛海城隍廟 遶境隊伍超過2公里 17:472023/07/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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