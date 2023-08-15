3年前北市錢櫃KTV林森店大火造成6死慘劇，董事長練台生被檢方依過失致死等罪起訴，遭境管至今，台北地方法院認定，練台生屬有相當資力之人，另佐以本案被害人眾多、受害法益亦重，有相當理由足認有逃亡之虞，而有繼續予以限制出境、出海之必要，裁定今年8月17日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

錢櫃林森店2020年2月起進行增設電梯工程，當時因疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後決定邊施工邊營業，卻未落實消防防護計畫，同年4月26日承包商王聖傑將儀器充電引發火災，由於店內現場消防設備未起作用，造成重大傷亡，台北地檢署2020年5月21日諭令練台生100萬元交保，並限制出境、出海。

北檢認定練台生、王聖傑和林森店經理翁珮雯等7人涉有疏失，依《刑法》過失致死、《消防法》及《職業安全衛生法》5罪起訴，台北地院審理期間，一再延長練台生境管處分至今。