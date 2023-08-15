吉安鄉公所今年度在觀光局1140萬元挹注及自籌款360萬元等經費挹注下，執行「濱海線觀光路廊改善計畫」，鄉公所團隊今前往現勘，了解工程進度。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉化仁海堤連接七星潭與鯉魚潭自行車道，不過南端卻因氣候因素及地理關係，常有大量砂石堆積，增添單車騎士「犁田」風險，經鄉公所爭取獲中央及自籌共約1500萬元經費挹注下，除解決積砂問題，另將提升周邊設施，打造安全舒適的休憩環境。

吉安鄉公所今年度在觀光局1140萬元挹注及自籌款360萬元等經費挹注下，執行「濱海線觀光路廊改善計畫」，提升花蓮溪出海口段兩潭自行車道、洄瀾廣場鋪面與周邊設施，同時新增周邊道路觀光導覽和指引設施，進行整體景觀塑造，同時改善化仁海堤自行車道的積砂問題。

鄉公所表示，化仁海堤南端自行車道下坡因銜接柏油路面，受氣候環境影響，常有大量沙石堆積，由於掩蓋砂石清理作業不易，增添用路人的風險，已透過經費解決兩潭自行車道連結仁安、東昌、光華海堤路段經常大量積砂的問題，且未來改善後的洄瀾廣場將作為各項技能訓練或親子休憩場諭，提供大眾化多元使用。

鄉長游淑貞今與建設課長吳印浴、文觀所長危正儀及設計監造單位相關人員，前往執行計畫的路段現勘，除要求竣工後須確實保障民眾運動觀光的安全外，更要達成帶狀路廊完善設施，開啟在地共融適性生活的安全網。

另外，公所團隊在現場時，目測自行車道兩旁砂石堆疊最高處已超過1.7米，未來將運用計畫型補助經費，以石籠路基墊高步道路面，並在雙側增加植栽固沙綠化，除改善海浪或強風夾帶砂石積沙等問題，亦能稍緩原道路急降坡度的危險，工期預估180個工作天，不過計畫仍正招標。

吉安鄉北鄰花蓮市，南銜接壽豐鄉，西蟻中央山脈，東臨太平洋，近年串連海岸線沿途多個景點與綠地開放空間，建構以自行車步道為主的旅遊休閒帶，與周邊道路系統銜接形成一條觀光路廊。