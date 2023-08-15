警方攜手環保局在縣道139等路段執行聯合稽查，共攔查18輛機車，有5案遭開單處罰。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣環保局針在139縣道當場執行噪音檢測，籲車主勿擅自改裝車輛排氣管製造噪音。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣集集鎮居民向警方反應，近期139縣道、台16線等常有重機車隊急駛而過，還發出很大的噪音，不僅危及用路人安全，更嚴重影響居民的生活品質，晚上睡覺時常被驚醒，集集警分局近日在縣道139中寮往集集路段執行聯合稽查，共攔查18輛機車，其中5案遭開單處罰。

139縣道北起彰化縣彰化市、南至南投縣鹿谷鄉，全長約61公里，為全台第6長的縣道，近期重型機車騎士常分享縣道139中寮往集集路段影片，強調「中寮經集集，再跨越濁水溪到鹿谷鄉路段，相較於八卦山段，這邊沿途有不同的景緻」，警方近來接獲民眾檢舉，指控改裝重機音量太吵，嚴重影響居民安寧。

警方獲報聯合南投縣環保局等單位，執行暑期噪音改裝車輛聯合稽查，由環保局針在139縣道當場執行噪音檢測，共攔查18輛機車，有5案遭開單，其中2件無照駕駛，其餘違反《噪音管制法》，並依《道路交通管理處罰條例》開罰並要求限期改善。

集集警分局指出，139縣道是機車騎士喜愛飆山道的路線之一，不過這條路多彎道，每年都奪走不少人的性命，呼籲用路人依速限小心行駛，切勿擅自改裝車輛排氣管製造噪音，除違反交通法規，也影響他人的生活安寧，針對轄內改裝車聚集路段，將持續邀環保局等單位不定期執行聯合稽查。