竹北市翁厝圳汙染事件持續1年多，引起地方農民憤怒，縣議員蔡蕥鍹指環保局11日開會提出專案報告，她認為環保局應與工務處下水道科、農田水利署新竹管理處、警察局進行跨部門合作，才能早日杜絕汙染事件。

麻園里里長許榮生表示，15日一早接獲民眾通知，從翁厝圳南邊大排及新興路99號水門都受到廢油汙染，水圳油汙臭味很濃，通報農田水利署新竹管理處竹北工作站和環保局來緊急處理，不肖業者長期偷排廢油，真的有夠可惡，已引發農民怒火！

蔡蕥鍹表示，竹北西區民眾相當關心翁厝圳被汙染問題，雖然環保局在專案報告中說明，將東華重劃區汙水場及其中數家業者進行列管，但未列管、未立案的廠商黑數眾多，加上附近監控網待補強，導致汙染事件一再發生。

蔡蕥鍹表示，廢油屬事業廢棄物，收集後應委託專業處理廠處理，水汙染防制法定義哪些事業需要特別管制，也有相關措施，但法規適用條件有規定規模大小行業別，並訂定需列管的水汙法行業別。

然而，未列管的工廠雖不是水汙染防治法列管事業，卻也可能傾倒廢油，就算被抓到汙染事實，依廢棄物清理法規定處理的成效有限。

蔡蕥鍹指該區長期被不肖業者傾倒廢油，環保局應加強檢驗列管事業放流水，是否符合水汙染防治法規定標準，更應專案處理擴大稽查範圍，包括未列管的工廠黑數，同時針對麻園聯興兩里經常被偷排的溝渠及可能受汙染的農田，進行不定期重金屬抽樣檢測，釐清農地是否遭汙染。

蔡蕥鍹認為，公部門應投入資源協助附近民眾成立河川巡守隊，遏止不肖業者任意傾倒廢油汙染水圳，環保局更應與工務處下水道科、農田水利署新竹管理處、警察局進行跨部門合作，共同守護民眾家園，才能早日杜絕汙染事件。