裝甲542旅官兵偕同樂天桃猿棒球隊和啦啦隊員，在湖口營區拍攝「職棒開球活動宣傳照」。（第三座站區提供／呂筱蟬桃園傳真）

裝甲542旅官兵偕同樂天桃猿棒球隊和啦啦隊員，在湖口營區拍攝「職棒開球活動宣傳照」。（第三座站區提供／呂筱蟬桃園傳真）

第三作戰區本周四17日配合國防部軍人節系列活動，將於樂天桃園棒球場盛大舉辦北部場次「全力出擊」職棒開球活動，邀請官兵和眷屬進場欣賞球賽，以具體行動力挺棒球運動，為了宣傳活動，裝甲542旅官兵與樂天桃猿棒球隊和啦啦隊員合拍宣傳照，包含戰車、主題球衣都入鏡，非常吸睛。

裝甲542旅官兵日前偕同樂天桃猿棒球隊和啦啦隊員，在湖口營區拍攝此次「全力出擊」職棒開球活動宣傳照，CM11戰車、CM34八輪甲車與球隊主題球衣「林地勇虎」相互輝映，大顯潮流感，帶出陸軍「親愛精誠」的忠誠軍風，同時彰顯國軍就是人民生活最大的支持。

此外，第三作戰區、海軍陸戰隊、憲兵隊、警察、消防等五大單位代表，將在開球儀式中共同領唱國歌，之後將由53工兵群潘韋辰上兵擔任開球投手，他在服役前曾為職棒投手，如今投身軍旅，以不同身分重新站上投手丘，展現對國家和棒球的熱愛與執著，讓這場賽事的開球活動別具意義。