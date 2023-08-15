台南出產的虱目魚聞名全台，每年8月中旬是主產季，相較今年初池邊價每台斤70多元，目前價格已經回穩至每台斤50元左右，因應消費者中元普渡用魚需求，台南市政府農業局與連鎖超市合作辦理為期1個月的促銷活動，行銷在地虱目魚。

中元普渡將近，有些家庭習慣準備魚、雞與豬肉等三牲來祭拜，而魚的部分，適逢虱目魚最肥美的季節，作為祭祀用魚很適合；台南被稱為虱目魚的故鄉，養殖面積及產量皆居全台之冠，今年從8月中旬開始進入虱目魚的盛產期，南市府攜手連鎖超市業者推出促銷活動，提高國內買氣。

南市農業局漁業科表示，虱目魚、吳郭魚等常見的國產養殖魚種，目前價格未因中元節而有太大起伏，尤其虱目魚的池邊價相較今年初，已有下降趨勢；過去3年多來，因為飼料成本上漲、整體放養量減少，虱目魚價格節節上升，如今不少漁民重返養殖行列，現在又進入產季，讓池邊價逐漸回穩。

不過，劉姓養殖業者認為，虱目魚池邊價回穩的主因，不單只是適逢產季，據他了解，最近市面上出現愈來愈多的進口虱目魚，其價格比本土便宜一半，並大多充斥在直播團購社群、餐飲店，疑似有貿易商看準虱目魚價格好，大量進口，結果影響到本土魚價。

也有其他養殖業者說，希望政府加強管控進口虱目魚流向，並要求第一線接觸消費者的業者做好產地標示；此外，現在中元節祭拜傳統三牲的家庭不如早年，也盼民眾在準備中元供品時，能多多支持國產魚貨。