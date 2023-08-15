在生活中，有些人看似朋友非常多，但實則真心的好友卻沒幾個，對此，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、獅子座、摩羯座的人是交友首選，不僅待人真誠讓人放心，甚至當朋友有難時，更是會出手相助，絕不會袖手旁觀。

▍牡羊座

牡羊座天生樂於助人，總是待人真誠且毫無心機，對待朋友更是如此，一旦被他們認定，就不必擔心會話中有話，怕他們設計利用。當朋友有難時，絕不會袖手旁觀，而是第一時間跳出來拔刀相助！

▍獅子座

獅子座不喜歡虛偽，戴上偽裝面具會彆扭，他們喜歡交朋友，對人熱情，深知若不誠懇，別人也不會真心對待！當他們的朋友，雖然需忍受壞脾氣，但獅子座為人值得讓人放心，只要朋友有難，絕對會立刻前來支援。

▍摩羯座

摩羯座個性比較內向，習慣順其自然相處，他們喜歡長時間相處，來得知對方是否可成為朋友。若能跟他們變成好友，就會被當成為數不多，值得花時間相處的人，一旦到了這樣的熟識度，摩羯座就會敞開心房，彼此互相扶持，成為雙方生命中長期相伴的知心好友。