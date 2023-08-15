2023桃園鐵玫瑰藝術節今年活動將從10月21日起跑至11月26日，一連5周將帶來10檔精彩節目，包括馬戲、音樂、戲劇、舞蹈、科技藝術等表演應有盡有，75折早鳥優惠票今天起開始販售，鼓勵民眾多接觸藝文表演。

桃園鐵玫瑰藝術節今天舉行啟動記者會，由敦青舞蹈團派出小舞者表演《胡桃鉗》，市長張善政表示，以前在國外讀書時，每到聖誕節就會聽到音樂家柴可夫斯基的《胡桃鉗》，勾起他的回憶，讓他相當懷念。看到小舞者整齊畫一的動作，讓他深深有感，應該要讓桃園在地的藝術團體有更多的演出機會。

張善政說，桃園鐵玫瑰藝術節已邁入第12年，成為桃園每年重要的藝術活動，盼鐵玫瑰藝術節向下扎根，打造成桃園重要的藝術品牌，並實現3大目的，包括成為台灣重要的藝術節、讓市民欣賞來自各地的優秀表演、提供桃園及外地傑出表演團體展演及交流的平台。

策展人李惠美指出，今年的鐵玫瑰藝術節從古典音樂、戲曲創新、舞台劇、舞蹈到馬戲團，類別非常多元，呈現桃園的豐富面向，總計將推出10檔節目。另也要感謝所有參與的藝術家及各演藝團隊，他們願意貢獻心力，讓民眾不用到外縣市，留在桃園就能欣賞到精彩的演出。

藝設中心另提及， 2023桃園鐵玫瑰藝術節這次共規畫10檔節目、3場免費周邊講座、1場工作坊及藝文市集，今年也開立Podcast節目「Open Rose鐵玫瑰藝起來」，將於每周五介紹表演節目和演出團隊，75折的早鳥優惠票於15日開始販售，9月18日還會推出4人同行或市民8折、青少好漾3折、青年席位5折、600元套票等多項優惠。