俄羅斯緊急情況部(Ministry of Emergency Situations)周二表示，俄羅斯高加索地區的達吉斯坦共和國(Dagestan)，一處加油站發生爆炸起火，造成至少33人死亡、88人受傷。

火災發生在裏海沿岸的馬哈奇卡拉(Makhachkala)，是達吉斯坦自治共和國的首都，也是最大城，有超過60萬居民居住於此。

達吉斯坦自治共和國首腦梅利科夫 (Sergei Melikov)在電報網(Telegram)上表示，大約是在周一晚上 10:00 左右，聽到了爆炸聲，立即指示緊急部門前往。

目擊者稱，是汽車停放處開始起火，之後蔓延到加油站，引發更劇烈的爆炸。另一位目擊者說：「情況相當可怕，爆炸造成的碎片四處分散，所有東西都落在我們身邊，我們就什麼情況也看不見了。」

俄羅斯緊急情況部發布的一段視頻顯示，一群消防員試圖撲滅被燒毀車輛附近的火焰，救援人員用手電筒檢查建築物的廢墟。消防員表示，火勢蔓延面積約600平方公尺，為持續滅火，動用了260名消防員。

緊急狀況部補充說，據目擊者說法，可能與人為破壞有關，因此成立刑事調查，以確定事件的情況。

💥The moment of the explosion in Makhachkala.



It is known that 10 have already died and about 70 have been injured.



Be with Ukraine ZSU 18+https://t.co/cQnpESG2m1 pic.twitter.com/qdT2gitF4Y — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 14, 2023

國營塔斯社和俄新社援引俄羅斯緊急狀態部的消息稱，目前大火已被撲滅。

達吉斯坦近來不平靜，同樣在昨天，200多名卡拉曼2號村(Karaman 2 )的居民癱瘓高速公路，他們抗議從入夏以來，已經停水好幾個月。達吉斯坦警方表示，抗議者最終被驅散，交通也在晚些時候恢復。

10天之前，首都馬哈奇卡拉發生大停電，持續3天，不堪生活不便的居民同樣上街頭抗議，當局將停電歸咎於熱浪，導致用電超過負載。