美時副總經理沈燁指出，今年度營收成長率能調高主因如下，1.戒毒癮藥市占率下降風險已大幅減少；2.亞洲市場表現優於預期；3.重大產品藥證取得皆符合預期，有的表現還優於預期，像是如血癌用藥Pomalidomide在Q2拿到加拿大藥證、Lenalidomide日本藥證在今日拿到。Lenalidomide將在今年下半年開始出貨，對營收及獲利產生貢獻。

美時今年毛利率也由50%調高至55%，沈燁表示，今年營業費用每季將維持在10億元左右，利息每季支出約1.3億元，不過，投資艾威群有可觀利息收入可以抵消。今年有信心能維持獲利成長。

美時在第2季有13個品項於亞洲市場推出，包括在泰國推出的骨質疏鬆症生物相似藥Teriparatide。另有20個品項於外銷市場上市，包含多發性骨髓瘤的二線治療藥物Pomalidomide及於紐西蘭推出的Vinorelbine軟膠囊。

美時第二季合併營收為44.42億(新台幣，下同)，與第一季營收相當，表現持續亮眼。每股稅後盈餘為4.85元，較去年同期成長285%，超出市場預期。上半年合併營收達89.66億，年成長48%。上半年每股稅後盈餘為9.43元，較去年上半年大幅成長217%。