執行長Alexander Lacik在聲明中說，有鑑於至今以來的堅強業績表現，我們更新財測指引，現在認為，今年將為另一個正成長的一年。

潘多拉表示，預計今年本業銷售成長率在2%至5%之間，高於此前預測的-2%至3%之間。而在公司公布新財測之前，分析師的預估為銷售成長3%。

公司對於息稅前獲利(EBIT)率的預估，維持在25%左右。

潘多拉股價周二早盤一度大漲3.5%，目前暫時升1.5%。

第二季該全球最大珠寶製造商的銷售增加到59億丹麥克朗(約8.64億美元)，高於去年同期的57億丹麥克朗。

受店舖流量增加和線上銷售成長提振，潘多拉最大單一市場美國第二季本業銷售持平，表現優於第一季的銷售下降4%。

中國是全球最大的珠寶市場，占潘多拉業務的3%，而第二季本業銷售增長了5%。

潘多拉曾寄望在中國銷售達到疫情前的翻倍，但公司在今年5月曾表示，將放慢其在中國重新推出品牌的計畫，因為消費者需求尚未恢復到疫情前水準。

執行長說，他曾希望中國出現更強勁的反彈，但結果並非如此。