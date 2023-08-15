為響應母乳哺育，支持母乳哺育 桃園市衛生局推出「玩遊戲抽禮券活動」。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市為生育率最高的城市，衛生局為響應支持母乳哺育，推出玩遊戲抽獎活動，市民只要參加線上遊戲獲得60分以上並將畫面截圖上傳至衛生局臉書，即可參加抽獎活動，有機會獲得500元商品禮券。

衛生局指出，母乳富含豐富的蛋白質、寡糖、益生菌、乳糖等可增加寶寶抗體，並降低寶寶腸胃道、呼吸道感染、中耳炎及兒童期糖尿病的機會，因此哺餵母乳是寶寶出生後最好的禮物，也能增進親子關係。為營造友善哺育環境，市內共有303家哺（集）乳室開放供民眾使用，另也建置健康地圖方便民眾查詢哺育場所。

衛生局表示，為讓民眾了解哺育母乳的好處及知識，市府運用國民健康署製作的母乳哺育互動遊戲，藉由遊戲方式使民眾獲得母乳哺育正確觀念。設籍桃園市的民眾完成遊戲後，截圖至少得分60分以上的畫面，並上傳至市府衛生局臉書，即可參加抽獎，這次提供30名500元的商品禮券。

另有加碼活動，針對8月1日起至11月10日，桃園市接生醫療院所及產後護理機構，採行純母乳哺育的產婦，將由院所及機構提供名單參加抽獎，獎品為黃金彌月禮盒。

衛生局還說，國際母乳哺育行動聯盟（WABA）將每年8月第1周訂為國際母乳周，2023年主題為「促成母乳哺育為職場家長創造改變」，呼籲身為1名母親的伴侶、家人、職場與社會等各方，共同努力及支持，讓母乳哺育能繼續延續。

衛生局近期也積極提升婦女的生育意願、保障選擇權和幸福感，提供多項優質婦幼健康照護，包括有桃園凍卵營養金補助、桃市產後憂鬱心理諮商計畫、健康幸福家庭補助計畫等。