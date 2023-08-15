在「綠色運輸」油轉電的浪潮下，國內二輪市場競爭激烈，中華汽車今天發表旗下eMOVING最新的旗艦車款EZ-R，訴求以全新動力系統、搭載雙電池，能源效率達23.8 km/度之產品優勢，擴大二輪市場的競爭力。總經理陳昭文宣示將藉由EZ-R上市擴大重型機車產品版圖。

陳昭文表示，eMOVING自上市以來，即以推動多元能源補充方案為策略，除了有可在家充電在外快充補電的勁炫125可選擇外，還有為了迎合民眾換電需求，自2021年推出的換電車型EZ1，新推出的旗艦車款EZ-R則為市場同級距中全新的商品，截至目前預約試乘人數近千，相信試乘過的民眾會對EZ-R感到滿意。

中華汽車表示，為了掌握市場脈動，eMOVING針對電動機車主力25至40歲的男性客群進行市調，發現消費者在挑選產品的最重視的是更好的「性能及操控」，其次是「外型」與「節能表現」。EZ-R動力系統搭載全新研發馬達，提供最高輸出7.2kW及目前同級車款中最大扭力28Nm，搭配國際大廠Gates高張力碳纖皮帶，展現從靜止到時速50 km/h僅需要3.7秒的強勁動力。

操控性上，eMOVING亦希望能優化電動機車的駕馭感受，因此車身軸距設定為緊湊的1305mm，並將馬達、電池等大重量零件置於車輛中心，確保車輛在左右傾倒時的穩定性。輕量化12吋輪框瑪吉斯MA-WG水行俠晴雨胎，讓車主既能透過優質操控感受駕馭樂趣，也能掌握騎乘的安全性，打造一台兼具「電車快感、油車體感」的混血勁化車款。

此外，EZ-R擺脫以往電車刻板印象，全車勾勒出銳利線條，搭配汽車等級CLASS D等級分離式雙目頭燈與塊狀尾燈，展現速度與力量感。本次推出翡翠綠（ABS版限定）、曜石黑、鈦金白共3種車色選擇，部分車色以特殊工法噴塗，使車輛在不同角度與光照強度時呈現多種視覺變化。置物空間的部分，除了前方配有掛勾、USB充電孔（ABS車款）及置杯架外，更提供同級車最大車廂容積27.4L，在擁有銳利外觀的同時也對收納空間不妥協，可放進各式全罩式安全帽。

特別的是，中華汽車也長距離巡航騎乘需求，為EZ-R全車系標配智慧定速巡航，車主可於車速10 km/h至80 km/h間按下定速鍵讓車輛穩定行進，定速期間亦可隨時轉動油門加速，可大幅降低車主遠程移動的疲憊感，且遇到坡度起伏車輛會自動調整動力輸出維持車速，搭配電動機車首見的前斜踏板、複合式材質坐墊，讓騎士可自在變換騎乘姿勢，同時具備乘坐穩定性，使長途駕駛成為一種享受。

中華汽車也在數位應用上強化，透過eMOVING專屬「FUN心騎」APP，車主可以自行設定包括坐墊熄火延遲開啟、大燈延遲時間及各式音效，打造屬於自己的專屬愛車。另可透過「e-mu商城」購買性能提升方案等各項加值軟體，擴增車輛的性能。在車輛更新上，除了使用電池交換更新車輛軟體，EZ-R車主更可以使用專屬OTA（Over The Air）線上更新，將手機藍牙與車輛連線，就可以隨時進行車輛更新。

中華汽車表示，eMOVING EZ-R將同時提供CBS與ABS版本，CBS款定價9萬9900元，ABS款10萬4900元，價差僅5000元就可以增加KEYLESS智慧鑰匙卡、ABS防鎖死煞車系統及TCS未來擴充性等配備。以桃園市為例，搭配政府補助及預購優惠後，購車最低金額只要5萬8110元。即日起到9月30日，購買EZ-R任一車款，即享首年免月租費及30期零利率，給予消費者多元的付款選擇。慶祝EZ-R上市，e-mu商城249/月（原價）的性能提升方案，現在也推出49/月的限時優惠，邀請車主一起體驗騎乘極速感。

中華汽車總經理陳昭文（中）發表eMOVING重型電動機車EZ-R。（中華汽車提供／陳大任台北傳真）