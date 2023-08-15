興建十多年未啟用的台東縣焚化爐今年2月營運，台東縣環保局長郭建成啟用前曾表明不代燒外縣市垃圾，如今南投縣出現垃圾危機尋求環保署協調台東協助，台東縣議員黃治維貼出相關公文，認為台東可能替南投代燒垃圾，對此，台東縣府回應在未獲議會同意前，不會協助外縣市處理垃圾。

南投縣因無焚化爐，垃圾堆積嚴重，為解決困境發函向環保署尋求協助，希望由台東縣代燒，台東縣府則轉發公文尋求台東縣議會同意。南投縣府表示，統計至今年6月31日，家戶垃圾已囤積25萬公噸，並持續累積增加，影響縣民環境品質，因此希望透過環保署尋求台東縣府協助專案處理（指將南投垃圾運往台東焚化），以緩解垃圾堆置困境。

台東縣府函文指出，台東縣垃圾焚化廠自今年1月31日起試營運，每爐設計處理量150公噸，因有2爐，最大垃圾處理量每日可達300公噸。如以300公噸扣除原契約規定的217公噸，每日尚有83公噸的餘裕量，整年有3萬295噸餘裕量可協助處裡外縣市家戶垃圾。

環保局表示，縣府並未同意代燒南投縣的垃圾，只是行政院環境保護署為廢棄物管理中央主管機關，對全國廢棄物處理調度有其權限，從民國99年開始至今年初台東焚化廠啟用前的13年間，台東縣也請環保署協助調度他縣協助處理家戶垃圾。今日南投縣也依循同一互惠模式，在目前無法處理轄內垃圾的情況下，請環保署函請台東希望透過專案的方式，減輕南投縣因無垃圾自主設施而產生垃圾堆置的問題。

台東縣政府說明，台東縣垃圾焚化廠在未啟用前，縣內垃圾也是長期委託外縣市協助處理。而今台東縣已經擁有垃圾自主處理能力，環保署希望在縣內垃圾處理量能充足前提下，評估是否有可能協助外縣市緩解垃圾堆置危機。縣府為尊重議會，將於議會開議時提請各議員審議，在審議通過前，絕對會遵守啟用前的承諾，不會協助外縣市處理垃圾。