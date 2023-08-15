肯德基「玫瑰巧克力 XL餐」包括玫瑰炸雞X2、上校雞塊x4、中薯、原味蛋撻、中可，249元。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

21Plus「韓式薯餅」限時買一送一，等同兩份只要75元。（21Plus提供／朱世凱台北傳真）

頂呱呱聯名蝦皮購物推期間限定「呱張快速蝦皮桶」限時特價499元，下殺72折。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

速食店搶搭情人節商機，觀察往常消費者多是單獨前來，節慶附近兩人前來的比例則會提升15-20％，於是推出多種套餐或加量折扣，或是玩創意將炸物融入巧克力傳遞甜蜜氣息，預期買氣有望上漲1成以上。

麥當勞明（16日）起祭出最新「夏季優惠券」，至9月19日前連5周從早到晚不限次數使用，最高現省2843元，除了大薯、4塊麥克鷄塊，以及薯餅「加一元多一件」，蜂蜜系列飲品（紅茶／奶茶）、經典那堤等夏季解渴飲品「買一送一」，101元起、有吃有喝的「超爽大餐」，「雙人共享套餐」也只要209元起；此外，還有149元起的「雙人早餐」、早餐套餐「免費升級」經典美式咖啡。

除了可於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口出示手機上的「夏季優惠券」（https://mcdtw.com/3/7/19/）或直接報代碼購買優惠餐點，也可透過自助點餐機畫面上的「夏季優惠券」專區，直接選購想要的優惠品項。此外，至29日為止，歡樂送網路訂餐也有專屬優惠；只要輸入優惠碼「BOGO」，即可享大薯、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典那堤「買一送一」的優惠。

肯德基爺爺首度化身七夕月老，在今年七夕推出「浪漫來襲 玫瑰粉紅巧克力脆雞」，結合了經典咔啦脆雞與甜蜜玫瑰花瓣及濃郁粉紅巧克力，外觀相當浪漫。另雙人餐甜蜜也順勢登場，這次特別加碼七夕提袋及七夕禮盒，包括情人節掛旗、心型氣球、炸雞手套。玫瑰粉紅巧克力脆雞於15日至17日 PK 雙饗卡APP會員獨家預購，18日至22日全台開賣。​凡使用PK APP預購玫瑰粉紅巧克力脆雞，即可截圖上傳至臉書粉絲團指定貼文，加碼抽霞海城隍廟加持過的VANCANZA祈願純銀手鍊乙支共5名。

21Plus近日推出「韓式甜辣炸雞」後好評不斷，近日七夕節慶再推「韓式薯餅」與「起司烤餅（半片）」買一送一，新上市的「韓式甜辣炸雞」也享有第二件半價優惠活動，活動只到22日，讓情人共食吃得幸福。

此次引進的韓國辣椒醬料製成的韓式甜辣醬汁，也融入21Plus字母造型的「韓式薯餅」，綿密的馬鈴薯泥捏製而成的字母造型，經過高溫油炸定型，金黃脆皮的外型，淋上主廚特調的韓式甜辣沾醬，吃得到馬鈴薯泥釋放的甜味，也讓帶有進口韓國辣椒醬的韓式甜辣醬汁溫順不嗆口。另「起司烤餅」一同推出，在薄餅上塗抹特製西西里番茄醬料，撒上帕馬森起司送進烤箱烘烤，出爐後再一次撒上帕馬森起司增添奶香氣息，香脆的起司烤餅將陪伴你度過追劇時的嘴饞食刻。

頂呱呱則與蝦皮購物聯名推出「呱張快速蝦皮桶」，標榜豐富份量，包含原味炸雞x4＋原味雞腿x2＋呱呱包x2＋甜甜包x2＋阿勇雞塊x6(附田園醬)＋地瓜薯條x1＋可樂瓶1.25L，特價只要499元，下殺72折，讓情侶不怕吃不飽。