國民黨立委王鴻薇今(15日)踢爆屏東國際棒球場豪擲25億，獨厚菊系綠友友廠商隆大，屏東縣政府則第一時間發聲明，反指王鴻薇歧視屏東。王鴻薇繼續揭露，2005年高雄捷運施工坍塌，承包商就是隆大，還讓當時的技術顧問，日商前田營造及三信工程認為信譽受損，丟臉到日本去。

「被監督只會戰南北嗎？屏東反擊弱到爆！」王鴻薇今(15日)在臉書發文表示，早上她揭露屏東縣國際棒球場標案，除了本身財務可行性評估要一百年才能回本的荒謬以外，建商隆大營獨立董事陳金德更是陳菊愛將。果不其然，屏東縣政府在她召開記者會之前就先準備反擊，民進黨發言人也傾巢而出。對自己所拿出來的資料，綠營無法否認，只會用不能歧視屏東這類戰南北的話術，果然是反擊弱到爆。

王鴻薇提到，既然屏東縣政府打算裝睡，她就再揭發更多：各位恐怕不知道，隆大營建雖然在新聞稿說自己過去沒碰過公共工程，但翻開紀錄，2005年高雄捷運施工坍塌，承包商就是隆大，還讓當時的技術顧問、日商前田營造及三信工程認為信譽受損，簡直丟臉到日本去。

根據《人間福報》2005年8月3日當時報導提到：「高雄捷運工程工地近半個月來，發生三起意外事故，高市代理市長陳其邁昨天要捷運局轉達捷運公司，為三起事故人為疏失負起責任，立即改善，另勞工局勞工檢查所即日起全面檢查捷運工地，安檢不良者限期改善或勒令停工。」

「至於攤開隆大的政治獻金紀錄，那也果真是一片綠油油！」王鴻薇質疑，屏東人當然應該得到應有的建設，但當民進黨拿著民脂民膏，難道不應該用錢用在刀口上？正如非核家園，表面理由冠冕堂皇，結果卻是「民進黨賺飽，台電跌倒」？

屏東棒球委員會公布屏東縣立棒球場畫面，期望爭取更好的球場。（合成圖／屏東棒委會提供）

王鴻薇直言，「監督就是歧視嗎？真的笑死人的邏輯！」只有民進黨敢講，到底有多少不可告人，才這樣害怕監督？