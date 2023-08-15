藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，她今年2月14日登記與男友結婚，昨（14）日她吐露結婚半年想法，夫妻感情依舊甜蜜。

熊熊昨（14）日在社群平台坦露結婚半年心聲，直呼「時間過的好快，結婚竟然不知不覺就半年了，每天都過的好開心～謝謝我的老公，還有我的家人，朋友！」她有感而發「曾經那個深陷低谷的我，如今已經已重生，想把我的幸福分享給～正在經歷或是曾經經歷不快樂的你，總有一天一定會迎來屬於自己的陽光」，並祝福大家都可以獲得幸福。她同時放出私藏52秒影片，內容是結婚當天與好友們的合照，其中一段熊熊抓著老公的手跪地，詼諧畫面讓友人勸「不要啦，這樣很難看」，下一秒小倆口才交換位置，氛圍相當甜蜜，不少藍勾勾好友紛紛送祝福。

對於老公身分，熊熊曾透露剛出道就和對方交往，在一起3年、分手7年，目前已經結婚半年，是特意挑在今年2月14日情人節登記結婚，她坦言老公陪伴她度過人生低潮，妹妹離世時她身心狀態都不好，想用工作麻痺自己，也因公司要求不能公開戀情，所以決定與老公分手，再次接觸是因為工作，老公有行銷專案前來請教才重燃愛火。

熊熊透露復合前已經兩年多單身，也沒有認識新對象的慾望，一度打算到國外借精生子，沒想到精主卻突然變卦消失，老公也正好這時候重新連絡她，讓她覺得這一切是命中註定，熊熊被求婚後本來想在生日登記，卻遭老公打槍，兩人最後決定在2月14結婚。