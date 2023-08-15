民進黨總統參選人賴清德遭批評已經四十幾天未開記者會，對於綠營近日因雲豹能源引發的諸多爭議也閉口不談。前立委郭正亮痛批，賴清德連記者會都不敢開就是怕面對大眾，「回國之後請你面對賴勁麟！開記者會！杜絕未來新潮流的人成立綠能公司搶政府標案，未來你當選之後，也要退出新潮流！敢不敢做出承諾？敢不敢開記者會？不敢就是孬種啊。」

郭正亮今(15日)在政論節目《新聞大白話》談到過去綠營11寇遭地下電台和非新潮流媒體圍剿，當時賴清德是洪奇昌的辦公室主任也知道這段過去，而2019年賴清德在黨內總統初選時也被1450攻擊過；但如今賴成為總統候選人後，那群網軍都在幫忙賴清德。

前立委郭正亮砲轟賴清德躲在同溫層，也不回應新潮流要角賴勁麟的綠能公司靠政府標案賺錢的爭議。 （資料照片）

對於近期有綠營側翼，在用民眾黨立委吳欣盈「新光小公主」的家族背景，想轉移綠委賴品妤「雲豹小公主」及其父親賴勁麟的綠能爭議，郭正亮直言「莫名其妙」，新光集團沒有靠政府賺錢，但「賴勁麟成立的18家綠能公司，哪一個不是拿政府標案」，簡直胡扯。

郭正亮也痛批，賴清德截至今日已經49天沒有開記者會，只給同溫層做專訪，出訪前給鄭弘儀、到美國給張雅琴專訪，他會怕面對大家，出訪之前怕被問到訪美問題，連記者會都不敢開。「回國之後請你面對賴勁麟！開記者會！杜絕未來新潮流的人成立綠能公司搶政府標案，未來你當選之後，也要退出新潮流！」

郭正亮直嗆賴清德，「敢不敢做出承諾？敢不敢開記者會？不敢就是孬種啊，什麼民主對專制，就是台灣人的民主，對抗賴清德的專制啦」。郭正亮也砲轟，賴勁麟過去是勞工立委、勞委會主委，卻突然變成綠能專家，18家公司的董事長，「這不是政治安排誰會相信？」還拿台積電創辦人張忠謀來類比，「什麼比什麼阿，這就是新潮流的品味」。