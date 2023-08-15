嘉義市警一分局北興派出所所長林韋廷率員警到場宣導反詐騙、反毒。（廖素慧攝）

嘉義市這家零食大賣場今天拜拜及送泡麵，多位議員到場跑攤。（廖素慧攝）

嘉義市隱藏版食品大賣場做直播主起家，占地7、800坪大倉儲，吸引各地消費者來玩逛採購，中元節將屆，今天準備7000餘箱泡麵免費送給設籍嘉義縣市民眾及弱勢團體，吸引大批人潮冒雨大排長龍，國民黨立委選將張秀華、民進黨立委王美惠都到場跑攤。

明天是農曆7月1日鬼門開，民俗信仰開始普渡拜「好兄弟」，農曆7月15日是中元節，這家隱身在世賢路的食品大賣場，準備大批泡麵贈送給設籍嘉義縣市民眾，每人1箱，吸引大批民眾冒雨等候領取。

大賣場有大貨車、大卡車進出頻繁，人潮爆滿，嘉義市警一分局北興派出所所長林韋廷率員警到場維持交通秩序，同時宣導反詐騙、反毒，員警一一向民眾說明詐騙手法。

嘉義市議會議長陳姿妏、立委王美惠、嘉義市政府社會處長李思賢、國民黨立委參選人張秀華議員、黃思婷、李奕德等多位市議員到場跑攤。

這家賣場負責人陳冠銘是嘉義縣六腳鄉人，他說，因緣際會在世賢路找到一處閒置土地，租用做直播賣零食至今6年，約有7、800坪，國內外零食都有，今年結合市議員黃思婷服務處舉辦中元節活動，準備7150箱泡麵送給嘉義縣市民眾，以及透過社福團體轉送給弱勢家庭。

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