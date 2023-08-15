女星米可白（趙亦瑄）從兒童台姊姊順利轉型，跨足戲劇、主持表現亮眼，而忙碌之餘她也用心經營社群，屢屢在其上曬出火辣穿搭以及熱舞影片，除了讓粉絲看得嗨翻，也有不少酸民留言抨擊。近日她上小S主持的節目，也因此事遭小S開嗆。

米可白近日登上小S所主持的節目《小姐不熙娣》，剛出場便被問及婚姻相關的問題，小S直言：「我就看妳一天到晚穿的很露到處跑啊！」對此，米可白表示：「就是在家裡會跳跳舞，但是在外面還是有點害羞。」然而，卻遭到小S開嗆：「妳一直穿得很暴露，越來越暴露。」讓米可白急忙澄清：「尺度就這些而已，不會再大了。」

此外，米可白在節目中也被要求上台展現一段舞姿，不過她僅展示一小段內容，還頻頻笑場，看似有些放不開。而下台後更再度解釋自身改變風格的原因：「因為想讓大家看到比較不一樣的自己，而以前當姐姐就是比較保守，不可能跳那些舞蹈。」

事實上，米可白近年來人氣逐漸上升，但人紅是非多的她日前也透露自己收到遭網友質疑「微整形」的留言。對此，她發文曬出過往舊照，寫下：「我覺得微整這件事沒有不好，畢竟我現在37歲了，膠原蛋白慢慢流失，皮膚也沒那麼緊實。」並坦言自己除了肉毒，也會打鳳凰電波讓肌膚緊實，「但不要整到你爸媽都不認得就好。」證實自身有做過微整。