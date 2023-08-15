新北市樹林36歲許姓單親媽媽，因無力撫養6歲兒子，去年10月19日晚間，親手悶死兒子，再持刀輕生。新北地檢署依殺人罪起訴許女。新北地院今（15）日進行國民法官選任程序，101名候選國民法官中，選出6位國民法官、4位備位國民法官，將與3位職業法官共組合議庭，預定明（16）日連續3天公開審理。

檢警調查，許女2021年與丈夫離異離婚，約定共同撫養就讀國小一年級的兒子，母子住在樹林區一間僅4坪大的套房，許女平常擔任電話行銷員，去年8月被解僱，生活陷入困境，連房屋租金都繳不出來。

去年10月19日晚間，許女因失業，無力撫養6歲兒子，又繳不出房租，心情低落，於是決定走上絕路。她先悶死兒子再自戕。因男童3天沒上學，校方聯繫家屬，家屬會同警消到許女住處破門，發現男童明顯死亡，許女送醫急救後挽回性命。

新北地院今日進行國民法官（備位國民法官）選任程序，由院檢辯三方於到場的101名候選國民法官中，共同選出6位國民法官、4位備位國民法官，下午2時30進行宣誓程序。10人年齡為23至60歲之間，學歷涵蓋高中、專科、學士和碩士。