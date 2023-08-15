元山今天下午舉行法說會，擺脫第1季受過年工作天數較少及MCU供貨不穩影響出貨營運谷底，元山因MCU供貨趨穩，營運自第2季展現強勁成長力道，隨著料況供貨正常，且歐洲車廠長單及大陸車廠急單到手，元山下半年展望樂觀，並可望一路好到明年。

劉賢文表示，歐洲車廠訂單能見度已達2024年、甚至2025年，有些車廠擔心MCU缺料重演已先預下單，訂單算很穩定，大陸車廠部分，現在亦有不少急單出現，整體車用電子狀況不錯。

在高階伺服器方面，劉賢文表示，我們在伺服器的產品包括風扇/散熱模組及散熱片，透過組裝代工廠出貨給CSP如：亞馬遜、Google等廠商，不過我們不做量大標準品，而是主攻高階具特殊功能的客製化伺服器。

受惠於車用電子、高階電競及高速運算伺服器訂單能見度高，劉賢文表示，目前達伸廠及台灣廠都已滿載，我們對8月到11月訂單很有信心，下半年會明顯比上半年更好，全年將力拼個位數成長。

由於車用客戶大單陸續到手，元山擴建高雄新廠預計明年第4季完成，為營運再添動能，公司也評估在東南亞地區設廠，以因應海外客戶需求。