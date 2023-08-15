民進黨屏東縣第2選區（屏南）立委，原本徵召屏東縣議員許展維參選，但他上月底宣布退選，民進黨提名策略小組日開會決議，15日宣布擬提名屏東縣政府民政處長徐富癸參戰，徐表示，有信心拿下這席、取得勝選。

徐富癸表示，此次屏南立委選戰民進黨不能缺席，在屏東縣長周春米鼓勵下，勇敢承擔重任，接受黨徵召，有信心拿下這席、取得勝選，屏南建設需要由他來延續，

徐富癸出身報界，在潘孟安擔任民意代表時就轉職成為潘核心幕僚，不僅是立委服務處主任，更擔任縣長室主任，接下民政處長後，與地方村里長、宗教團體與各民間社團關係緊密，經過多年歷練，徐強調，自己已經準備好，將配合縣府為屏南爭取更多建設。

此次將對上立委蘇震清之子蘇孟淳，外界評估是場硬戰，徐富癸說，畢竟服務那麼久，且有很好績效，未來就是一步一腳印，握緊每一雙手，爭取鄉親認同，就把選擇交給鄉親及選民，相信大家眼睛是雪亮的，接下來就是「拚！堅持向前」。