美國作為全球經濟霸主，不只美元是國際貨幣，其貨幣政策更牽動全球經濟。中央銀行前總裁彭淮南坦言，美國握有「過度特權」，希望歐元能夠茁壯，讓世界不是只有一個強權。

中央銀行時常於臉書粉絲團分享金融知識，今天引用名言「誰掌控石油，誰就掌控所有國家；誰掌控糧食，誰就掌控人類；誰掌控貨幣，誰就能掌控全世界！」直指這常用於解釋主要國家在全球核心利益間競爭的原因，尤其是作為探討主要國家競爭全球支配通貨（dominant currency）的引言。

央行透露，彭淮南7月14日出席央行外匯局員工退休茶會時指出，美國2022年的國外負債大於國外資產，高出16兆1171億美元；投資所得卻有2000億美元的淨收入，這就是所謂的過度特權（exorbitant privilege）。

彭淮南說：「我一直希望歐元（Euro）能茁壯起來，讓投資人有更多的選擇。就像世界上不是只有一個強權，必須要有2個或3個，否則小國家會被霸凌。」

彭淮南指出，美國的貨幣政策引起的金融流量，對小型開放經濟體經常產生不穩定效果，像是新台幣匯率就容易受外資進出的影響。

彭淮南也表示，15世紀至今，有6種貨幣先後充當國際貨幣，葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國、英國及美國，6種貨幣約各有100年風光，美元自1920年起充當國際貨幣至今，已接近百年；但從經濟實力觀察，美元的支配地位還有一段時間。