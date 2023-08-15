2022年開始，疫情趨緩後，台灣不少年輕人，被詐騙集團以高薪誘騙到柬埔寨電信詐騙。其中又以緬甸的KK園區，又被稱為最兇殘的「豬仔販運終極站」，園區像監獄，四處都有武裝部隊監視，若詐騙業績不達標、想落跑的人，就會遭電擊或棍棒爆打，甚至一直被轉賣、賣器官。當地詐騙案頻傳，國門形象早已重創，板橋承天府主事顏維勳接受《中時新聞網》訪問，對於現況全說了。

獨/KK園區重創觀光！ 知情人爆柬埔寨「驚人慘況」：十惡不赦

今年6月和一些老闆赴柬埔寨勘查市場，顏維勳表示，「早上出門看不到人，只有晚上才有些人，就連吳哥窟也不見觀光客人潮，而店家幾乎沒開門，柬埔寨觀光早崩盤。」顏維勳還觀察到，「那邊爛尾樓非常多，根本沒人願意或敢去投資」。柬埔寨詐騙屢傳，即便當地政府大力掃蕩黑幫勢力、重振觀光，不過早已影響台灣人前往旅遊念頭。

板橋承天府主事顏維勳今年6月赴柬浦寨進行市場調查。（顏維勳提供）

另外，顏維勳提到「柬埔寨人對台灣人有些微詞」，他透露，「詐騙風暴時，當地人積極配合救人，但沒想到，台灣人返台後，開始大肆宣揚柬埔寨人十惡不赦，把他們妖魔化，當地人實在很反彈，『台灣人怎麼這樣?』」。先前柬埔寨負面消息骨牌式接踵而來，短時間恐怕難以贏得，觀光客的信任了。

電信詐騙集團辦公室。（資料照）